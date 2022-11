Clermont - Montpellier : les compositions officielles

Qui dit dimanche après-midi sur les pelouse de Ligue 1 dit multiplex, évidemment. Au programme de cette quatorzième journée de championnat, plusieurs rencontres alléchantes pour les amateurs du ballon rond hexagonal comme le duel entre Clermont et Montpellier, à 15h. Auteur d’un début de saison particulièrement décevant et sur une série de cinq défaites consécutives, le MHSC (15ème) va tenter de retrouver le chemin du succès au stade Gabriel-Montpied. De leur côté, les Clermontois essaieront d’enclencher une nouvelle dynamique positive après trois matches sans victoire (2N, 1D) afin de conserver leur place dans la première moitié de tableau (9ème).

Une rencontre qui sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 15h. Pour cette quatorzième sortie de la saison, Pascal Gastien ne bouleverse pas ses bonnes habitudes avec la mise en place d’un 3-4-1-2. Jérémy Bela et Saif-Eddine Khaoui sont alignés en tant que pistons, tandis que Johan Gastien et Yohann Magnin ont la lourde tâche d’animer le milieu de terrain. Elbasan Rashani, Komnen Andric et Grejohn Kyei forment le trio offensif du jour. Côté MHSC, Romain Pitau décide de maintenir sa confiance en son 5-3-2 avec Wahbi Khazri et Elye Wahi alignés en pointe. Téji Savanier, Jordan Ferri et Khalil Fayad sont titulaires dans l’entrejeu.

Composition des équipes :

Clermont : Diaw - Seidu, Wieteska, Ogier - Bela, Gastien, Magnin, Khaoui - Rashani - Kyei, Andric

MHSC : Kamara - Sacko, Jullien, Estève,Cozza, Maouassa - Ferri, Fayad, Savanier - Khazri, Wahi

