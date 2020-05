Liga : les mesures de reprise ne passent pas auprès des joueurs

Si la Ligue 1 et la Ligue 2 ont été arrêtées d'abord par le gouvernement, puis par la Ligue de football professionnel (LFP), les autres championnats européens ne sont pas encore à l'arrêt. En Angleterre on espère toujours reprendre, tout comme en Italie. En Allemagne, une reprise lors de la deuxième quinzaine de mai est évoquée tandis qu'en Espagne on commence à discuter des protocoles de reprise.

Justement, ce samedi un protocole de 26 pages a été développé et explique le plan à suivre en quatre phases distinctes. Mais ce qu'on peut dire en ce dimanche après-midi, et ce que Sport nous révèle, c'est que certains éléments du texte original sont loin d'avoir la faveur des joueurs. Un point de la seconde phase est probablement celui qui, à l'heure actuelle, est le plus controversé de tout le texte fourni.

Le texte est loin d'être parfait pour les joueurs

En effet, un point explique que les joueurs devront être concentrés dans le même complexe, mais dans des pièces séparées. Jusqu'ici aucun problème sauf que cela concerne aussi les familles et que, par conséquent, les joueurs en seraient séparés. Second point gênant, le fait que les footballeurs et les staffs aient besoin d'un permis spécial lorsqu'ils doivent occuper un espace public. Le quotidien explique qu'ils ne veulent pas de privilèges.

Concernant la phase 1, un coordinateur, chargé de vérifier que le protocole est suivi à la lettre, doit être nommé. Les joueurs le refusent. En outre, la séparation minimale de six mètres dans les vestiaires n'est pas appréciée non plus. Enfin, les répétitions de tests médicaux n'enchantent guère les joueurs qui évoluent en Liga. On est encore très, très loin d'être sorti de ce sac de nœuds.