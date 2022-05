MU - Brentford : les compositions sont là

La 35e journée de Premier League se termine ce lundi soir avec un duel entre Manchester United et Brentford. A domicile, les Red Devils optent pour un 4-2-3-1 avec David De Gea comme dernier rempart. Devant lui, Diego Dalot, Raphaël Varane, Victor Lindelöf et Alex Telles forment la défense. Le double pivot est constitué de Nemanja Matic et Scott McTominay. Seul en pointe, Cristiano Ronaldo est soutenu par Juan Mata, Bruno Fernandes et Anthony Elanga.

De leur côté, les Bees s'articulent en 3-5-2 avec David Raya dans les cages. Il est positionné derrière Kristoffer Ajer, Pontus Jansson et Mads Bech Sørensen. Les couloirs sont occupés par Mads Roerslev Rasmussen et Rico Henry. Positionné en sentinelle, Christian Nørgaard est accompagné par Vitaly Janelt et Christian Eriksen. Enfin, Ivan Toney et Bryan Mbeumo sont associés en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Manchester United : De Gea - Dalot, Varane, Lindelöf, Telles - Matic, McTominay - Mata, Fernandes, Elanga - Ronaldo

Brentford : Raya - Ajer, Jansson, Sørensen - Roerslev, Janelt, Norgaard, Eriksen, Henry - Toney, Mbeumo