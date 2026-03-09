Menu Rechercher
Barça : le conseil de Pedri à Lamine Yamal

Lamine Yamal contre Villarreal @Maxppp
Bilbao 0-1 Barcelone

Lors du match face à l’Athletic Club, Pedri a joué un rôle clé en seconde période malgré une forme physique loin d’être optimale. Entré après la mi-temps, le milieu espagnol a délivré une passe millimétrée à Lamine Yamal, permettant à l’ailier de conclure d’une frappe dans la lucarne et d’inscrire l’unique but de la rencontre. Après le match, Pedri a insisté sur l’effort collectif nécessaire pour ce but. « Sans le mouvement de Fermín, le but de Lamine n’aurait pas été possible », a expliqué Pedri, avant de louer la finition de son coéquipier : « il l’a ensuite logée dans la lucarne. »

Au-delà de la passe décisive, Pedri a tenu à encourager Lamine Yamal à continuer de progresser. « Ce que Lamine doit faire, c’est ne pas se contenter de peu. Il est très jeune et il ne peut que progresser. Il doit continuer à travailler et à prendre du plaisir sur le terrain », a déclaré le Canarien. Le milieu de la Roja a également raconté le geste de reconnaissance de l’ailier après le match : « Lamine m’a remercié pour la passe décisive ».

