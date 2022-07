PSG : le cas Neymar commence à faire grincer des dents

La suite après cette publicité

« Neymar travaille bien depuis le début de la saison. Il me semble heureux aussi, il est très en jambes. Je m'étais exprimé sur sa situation en conférence de presse. Après ce qui va advenir dans un futur proche, à la clôture du marché des transferts, je ne sais pas... On l'annonce partant, on l’annonce restant. Je n'ai pas eu d'entretien individuel avec lui sur cet aspect-là ». Après le match amical de son équipe face aux Urawa Reds, Christophe Galtier semait le doute concernant l'avenir de Neymar à Paris.

Derrière, la vedette de la Canarinha s'exprimait à son tour : « je veux toujours rester au club [...]. Jusqu'à présent, le club ne m'a rien dit, donc je ne sais pas quels sont ses plans pour moi. La vérité, c'est que je n'ai rien à prouver à personne (il insiste sur ce mot). Les gens parlent trop car ils ne peuvent rien faire d'autre. Ils me connaissent, ils savent comme je suis, comment je joue. Je n'ai rien à montrer. J'aime jouer au football, je suis content ».

Neymar, le coupable idéal ?

Quoi qu'il en soit, l'Équipe indique ce week-end qu'en interne, on ne comprend pas forcément pourquoi les dirigeants souhaitent tant se séparer de l'ancien du Barça. On rappelle que, comme dévoilé en exclusivité dans nos colonnes, tant Luis Campos que les têtes pensantes de Doha le considèrent comme transférable. Le journal indique que pour beaucoup, les critiques à son sujet sont souvent trop exagérées, et qu'il serait en quelque sorte un bouc-émissaire.

Une situation difficile à vivre pour le principal concerné, forcément, mais aussi pour ses proches dans le vestiaire, lui qui serait très apprécié et compte de nombreux amis comme Lionel Messi à ses côtés. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de clubs intéressés par Neymar, et s'il a été proposé à Manchester City, Pep Guardiola a vite fermé la porte...