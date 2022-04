Les tristes vérités de Thomas Tuchel sur le mercato estival de Chelsea

La suite après cette publicité

Chelsea se trouve à un tournant de son histoire. Arrivé sur le toit de l’Europe pendant le règne de Roman Abramovich, le club londonien s’apprête à dire adieu au magnat russe, forcé de déguerpir de Stamford Bridge depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Résultat : le gouvernement anglais a mis les Blues sous cloche. Privé de ressources financières et interdit de recrutement, Chelsea doit gérer une période très compliquée, alors que le mercato estival se profile à l’horizon. Interrogé en conférence de presse, Thomas Tuchel a confirmé que les choses étaient difficiles en interne.

« Vous n'êtes jamais tout à fait sûr, mais nous aurions eu des objectifs et nous aurions, à coup sûr, contacté certains joueurs et étudié leur situation. Maintenant, nos mains sont liées, nous pouvons toujours avoir des discussions au sein du club, mais nous ne pouvons pas agir. La situation n'est pas idéale. Ce serait déjà difficile avec une situation stable. Nous n'avons pas cela, donc tout le monde est confronté à ça, pour autant que je sache, pour la première fois », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Nous essayons d'être prêts en coulisses pour que, si nous obtenons le feu vert pour agir, nous soyons prêts. Pour le moment, il est très difficile de prévoir ce qui va se passer. (…) Je serais moins inquiet si nous avions toujours le même propriétaire, si nous pouvions compter sur notre structure. Cela peut être assez difficile si vous perdez un joueur comme Toni (Rüdiger, annoncé au Real Madrid, ndlr), et peut-être un autre joueur comme Andreas (Christensen, en partance pour le FC Barcelone, ndlr). Et tous les deux sont gratuits. »

Tuchel confirme qu'il reste

Perdre des cadres sans recevoir le moindre centime tout en n’étant pas autorisé à recruter : la situation de Chelsea va rapidement devenir intenable. D’autant que ses concurrents s’activent déjà en coulisses comme Manchester City qui serait bien parti pour accueillir un certain Erling Haaland. « Nous voulions être compétitifs, mais vous pouvez voir que nous ne pouvons pas rivaliser sur le long terme. (…) L’essentiel est que nous gardions au moins cette mentalité au sein du club, cette mentalité de compétiteur qui a été inculquée pendant plus d'une décennie. C'est un peu inquiétant et j'espère que nous pourrons nous y retrouver ».

Le tableau n’est pas réjouissant, mais Thomas Tuchel a conclu son intervention en évoquant son avenir. Alors que le Times jetait un sérieux doute sur le futur de l’Allemand (dont le contrat court jusqu’en juin 2024) hier, ce dernier a clairement laissé entendre qu’il a bien prévu d’enfiler son survêtement des Blues pour la reprise de la saison 2022/2023. « La saison prochaine, la vie continuera, que cela nous plaise ou non, que nous soyons heureux ou non. Dès la présaison, nous ferons de notre mieux et je serai pleinement impliqué de tout mon cœur. » C’est toujours ça de gagné pour Chelsea !