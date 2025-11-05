Menu Rechercher
PSG : le message de soutien de Mbappé à Hakimi

Par Aurélien Léger-Moëc
Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sous les couleurs du PSG. @Maxppp

« Les chutes font partie du chemin, le retour fait la différence », a posté Achraf Hakimi sur les réseaux sociaux, avec une image où l’on peut lire : « petit contre-temps, grand comeback ». Ce message, plein d’espoir, génère quelques réponses, et pas de n’importe qui.

Grand copain d’Achraf Hakimi, et toujours proche malgré son départ au Real Madrid, Kylian Mbappé a répondu sous la publication du Marocain avec ce message : « on sera là pour toi ». De quoi atténuer la peine de son ami.

