PSG : le message de soutien de Mbappé à Hakimi

« Les chutes font partie du chemin, le retour fait la différence », a posté Achraf Hakimi sur les réseaux sociaux, avec une image où l’on peut lire : « petit contre-temps, grand comeback ». Ce message, plein d’espoir, génère quelques réponses, et pas de n’importe qui.

La suite après cette publicité

Grand copain d’Achraf Hakimi, et toujours proche malgré son départ au Real Madrid, Kylian Mbappé a répondu sous la publication du Marocain avec ce message : « on sera là pour toi ». De quoi atténuer la peine de son ami.