« Mon fils, 17 ans aujourd’hui, est né à Lyon, il est fan de l’OL, il est métis. Plusieurs fois, il m’a demandé d’aller suivre un match en tribunes. Je lui ai dit non. Ce n’est pas normal que je refuse qu’il aille en tribunes parce que j’ai peur des actes racistes à son encontre, juste parce qu’il est métis. » Cette déclaration de Sidney Govou (47 ans) n’est pas passée auprès des Bad Gones, souvent accusés de comportements répréhensibles et dont certains membres sont proches de l’extrême droite.

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Ces derniers ont répondu à l’ancienne légende de l’OL hier, lors de la réception de Lillestrøm en Ligue Europa (0-0). « Sidney, tu ne mettrais pas ton fils dans notre virage. On ne mettrait pas les nôtres dans ta voiture », ont-ils écrit sur une banderole déployée durant la rencontre. Les supporters font ici référence à une arrestation en état d’ivresse de l’ex-international français en 2008, lorsqu’il portait les couleurs lyonnaises.