Real Madrid : le très joli geste de José Mourinho envers Vinicius Jr

José Mourinho a tenu à ce que Vinicius profite pleinement de l’ovation du Santiago-Bernabéu lors de la victoire du Real Madrid contre la Real Sociedad (4-1). Remplacé par Diomandé à la 84e minute après un match XXL, le Brésilien a vu le stade se lever pour l’applaudir. Au moment de sa sortie, Mourinho s’est approché de lui et lui a demandé d’écouter les supporters et de savourer l’instant. « Regarde comme ils t’applaudissent », lui a lancé l’entraîneur madrilène avant une accolade entre les deux hommes, conclue par un sourire du Portugais. Une scène qui illustre la méthode Mourinho, plusieurs de ses anciens joueurs ayant raconté au fil de sa carrière sa capacité à leur donner le sentiment d’être les meilleurs à leur poste, voire les meilleurs au monde.

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Cette ovation vient surtout récompenser la grande prestation de Vinicius face à la Real Sociedad. Le Brésilien a inscrit le but du 3-1 avant d’offrir la passe décisive à Kylian Mbappé pour permettre au Français de compléter son triplé. Une performance importante pour un joueur dont l’avenir avait longtemps été incertain avant sa prolongation jusqu’en 2032 cet été, alors qu’un départ avait été évoqué. Le Real Madrid réalise de son côté un début de championnat parfait avec deux victoires en deux journées, d’abord contre l’Espanyol Barcelone (2-1), puis face à la Real Sociedad (4-1). Avec six points, les Madrilènes occupent pour le moment la première place de Liga.