Euro 2020 : l'UEFA reporte une réunion

Face à la pandémie de coronavirus, l'UEFA a rapidement décidé de reporter l'Euro 2020 en 2021. Cependant, des rumeurs ont commencé à enfler concernant le retrait de plusieurs villes hôtes. Aujourd'hui, l'instance dirigeante du football européen n'a pas confirmé ces dires.

En revanche, elle vient d'annoncer qu'une réunion prévue le 27 mai a été reportée au 17 juin. «L'UEFA annonce aujourd'hui que la prochaine réunion de son comité exécutif, initialement prévue le 27 mai, a été reportée au 17 juin 2020, en raison de l'existence de certains points ouverts concernant un petit nombre de sites proposés pour la réorganisation de l'UEFA EURO 2020 l'année prochaine».

The next meeting of the #UEFAExCo, originally scheduled for 27 May, has been postponed.



🗓️ New date: 17 June 2020



Statement: 👇