OM : Bruno Genesio rétrograde Keyliane Abdallah en Pro2 !

« Je suis très déçu de l’entrée des jeunes joueurs qui ont des qualités, l’état d’esprit, mais là ce soir cela aurait pu nous coûter très cher. Je suis très en colère, ce n’est pas la perte de balle, c’est le manque d’engagement quand on rentre dans un match et qu’on est de jeunes joueurs à Marseille et qu’on a des choses à prouver. […] Pas nous, mais il faut retrouver de l’humilité pour certains. Si certains, autour d’eux leur font croire trop de bonnes choses, je vais m’occuper de leur faire retrouver de l’humilité ». Après la victoire de l’OM face au Havre (4-3), Bruno Genesio était en colère.

La suite après cette publicité

Il faut dire que les Olympiens ont failli voir les trois points leur échapper, avec une fin de match particulièrement mauvaise, avec trois buts des Normands, et une vérification vidéo sur un penalty finalement non accordé qui a provoqué des frissons de peur à plus d’un fan phocéen. Et clairement, les joueurs entrés en deuxième période sont visés par l’entraîneur, qui a aussi annoncé des sanctions suite à leur attitude jugée nonchalante : « ils vont apprendre et je vais prendre des mesures pour qu’ils apprennent plus vite ».

Grosse décision

Et pour Keyliane Abdallah, la sanction est vite tombée. L’attaquant de 20 ans, entré à la 78e minute face au Havre, a ainsi été rétrogradé en Pro2 selon les informations de La Provence. Il évoluera donc avec l’équipe réserve du club qui joue en National 2 jusqu’à nouvel ordre. Quant à Nouhoum Kamissoko, autre joueur visé par les propos de Bruno Genesio, il reste pour l’instant dans le groupe de l’équipe première.

La suite après cette publicité

Une sanction forte pour celui qui a inscrit 2 buts avec l’OM cette saison toutes compétitions confondues, en 11 matchs (dont 3 titularisations). Il ne devrait donc pas être dans le groupe le week-end prochain pour la réception de Toulouse, et il faut donc voir s’il reviendra pour le choc européen sur la pelouse du Bayer Leverkusen, alors que l’OM défiera Lens trois jours plus tard. Affaire à suivre…