Aston Villa : les premiers mots de Steven Gerrard

Aston Villa a donc officialisé ce jeudi matin l'intronisation de Steven Gerrard sur son banc. L'ancien milieu de terrain a paraphé un bail de deux ans et demi avec les Clarets. Depuis 2018, le technicien anglais dirigeait les Glasgow Rangers avec lesquels il a remporté le titre de champion d'Ecosse la saison dernière. L'intéressé a exprimé toute sa satisfaction de rejoindre un club historique de Premier League.

« Aston Villa est un club avec une riche histoire et tradition dans le football anglais et je suis extrêmement fier de devenir son nouvel entraîneur. Dans mes conversations avec Nassef Sawiris, Wes Edens et le reste du conseil d'administration, il était évident à quel point leurs plans étaient ambitieux pour le club et je suis impatient de les aider à atteindre leurs objectifs. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous ceux qui sont associés aux Glasgow Rangers pour m'avoir donné l'opportunité de gérer un club de football aussi emblématique. Les aider à remporter un 55e titre de champion, un record, occupera toujours une place spéciale dans mon cœur. Je souhaite aux joueurs, au staff et aux supporters le meilleur pour l'avenir, » a ainsi confié Gerrard. Son objectif demeure limpide : installer à nouveau Aston Villa dans les eaux calmes de Premier League.