Man City : João Cancelo veut rester encore longtemps

Pensionnaire de l'Etihad Stadium depuis août 2019, le latéral portugais João Cancelo (28 ans) est indispensable dans la formation de Pep Guardiola, même s'il reconverti dans le couloir gauche. Sous contrat jusqu'en juin 2027, AS a fait savoir que malgré les sollicitations du Real Madrid, l'ancien de Benfica a affirmé vouloir rester.

La suite après cette publicité

« J'avais besoin d'une période pour m'adapter, mais maintenant je suis beaucoup plus intégré ici. Et j'espère rester encore de nombreuses années à Manchester City parce que c'est là que je me sens bien. » a-t-il déclaré à l'approche du Mondial de son pays au Qatar.