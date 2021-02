Liga : le Celta arrache le nul contre Valladolid

Englué dans le ventre mou du championnat, alternant le bon et le mauvais, le Celta accueillait une équipe mal en point et relégable, Valladolid, n'ayant plus gagné depuis des semaines. Mais sur la pelouse de Balaidos, il n'y a pas eu de vainqueur (1-1).

La suite après cette publicité

C'est Fabian Orellana, ancienne star du Celta, signait le premier but de la rencontre après avoir expédié le ballon au fond du cuir suite à un tir repoussé par Blanco (0-1, 70e). Mais dans le temps additionnel, Jeison Murillo égalisait de la tête ! Les Galiciens passent dixièmes, Valladolid sort quand même de la zone rouge et se retrouve dix-septième.

Retrouvez le classement de la Liga ici.