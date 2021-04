UEFA : pas de sanctions contre les frondeurs... pour le moment

Le comité exécutif de l'UEFA se tenait ce vendredi et à l'ordre du jour, il y avait la position à adopter concernant les douze clubs frondeurs, créateurs d'une Super League qui a finalement fait pschitt. Et selon les informations de Sky Italia, au moment d'aborder ce sujet, le comité a préféré repousser la décision de prendre des sanctions ou non, la faute à un certain flou juridique.

Une chose est certaine, le Real Madrid, Chelsea et Manchester City pourront bien jouer leur demi-finale de Ligue des Champions la semaine prochaine. Mais il n'est pas encore sûr que les clubs concernés par la Super League échappent à une punition, d'ordre financière ou sportive...