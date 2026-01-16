L2 : Dunkerque met la pression sur Troyes, Le Mans toujours invaincu

Suite de la Ligue 2 ce vendredi soir avec le traditionnel multiplex de 20h avec de belles affiches. Dunkerque, qui est sur un début de saison impressionnant, pouvait prendre la 2e place du classement et mettre la pression sur Troyes en cas de succès face Pau. Et sans Gessime Yassine, en partance pour Strasbourg, Dunkerque a fait le hob (3-1) grâce à un doublé de Anto Sekongo notamment.

Dans les autres rencontres, Le Mans a arraché le match nul face à Rodez (1-1) et reste sur une impressionnante série de matches sans défaite. Dans le bas de tableau, Boulogne a fait tomber Montpellier et sort de la zone rouge alors que Bastia a aussi pris trois points contre Laval pour rêver d’une lutte pour le maintien jusqu’à la dernière journée. Annecy a également dominé Amiens.