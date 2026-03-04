Premier League : Arsenal fait le minimum mais profite du faux pas de Manchester City !

Suite de la 29e journée de Premier League avec un programme alléchant ce mercredi soir, puisqu’Arsenal et Manchester City, les deux concurrents pour le titre, étaient en action, respectivement sur la pelouse de Brighton et contre Nottingham Forest à domicile. Premiers avec 5 points d’avance (mais un match en plus), les Gunners avaient le mérite de se faciliter la tâche grâce à Saka, dont la frappe a priori anodine était déviée très légèrement par Baleba. Suffisant pour tromper Verbruggen et mener 1-0 dès la 9e minute. Pourtant, Brighton, comme souvent cette saison, était loin de démériter dans le jeu et savait se montrer menaçant. Gabriel devait ainsi s’employer, sur un lob de Baleba ou sur une percée de Mitoma, pour protéger les buts de Raya.

La suite après cette publicité

A l’image des dernières semaines, Arsenal peinait à se créer des occasions dans le jeu et se contentait de laisser le ballon à son adversaire. Et Brighton n’avait clairement pas les armes, malgré la bonne volonté de Georginio Rutter, aligné en pointe, pour mettre en danger la défense des Gunners, pourtant privée de William Saliba. Score final 1-0. Pendant ce temps-là, Manchester City mettait plus de temps qu’Arsenal pour trouver la faille face à Nottingham Forest et il fallait compter sur le duo Cherki-Semenyo pour tromper la muraille adverse. Le Français attirait 3 défenseurs avant de délivrer un centre au cordeau parfaitement repris par le Ghanéen. Mais Man City ne se mettait pas à l’abri, et sur la première incursion de Nottingham dans la moitié de terrain adverse, Gibbs-White s’offrait un splendide but d’une talonnade pleine de malice après une remise de la tête d’Igor Jesus. Sur corner, spécialité du rival Arsenal, Rodri répondait immédiatement à l’égalisation de Forest. Mais après la merveille de Gibbs-White, c’est l’autre international anglais, Elliot Anderson, qui se distinguait avec une frappe enroulée qui trompait Donnarumma. Les Citizens poussaient très fort dans les arrêts de jeu mais le score ne bougeait plus (2-2). Ce match nul permet à Arsenal de grignoter 2 points d’avance supplémentaire.

Chelsea retrouve de l’inspiration

Un match très important se déroulait en parallèle à Villa Park. Très important car déterminant dans la course à l’Europe, et particulièrement intéressant pour le PSG et le LOSC, futurs adversaires des deux clubs concernés. Aston Villa, dans une mauvaise spirale, accueillait un Chelsea en quête de points. Les hommes d’Unai Emery ouvraient le score sur une madjer de Douglas Luiz sur un centre de Leon Bailey, deux joueurs revenus au club en janvier. Mais dans ce match très enlevé, Chelsea ne tardait pas à revenir au score, grâce à João Pedro, sur un caviar de Malo Gusto. L’attaquant brésilien doublait la mise en fin de première période pour donner l’avantage à Chelsea, assez brillant offensivement mais encore fébrile défensivement.

La suite après cette publicité

Après la pause, Cole Palmer faisait le break, en venant punir Emiliano Martinez qui avait boxé, plein axe, un centre venu de la droite. Puis João Pedro s’offrait un triplé, avec l’aide de Garnacho, très altruiste sur le coup. Avec un João Pedro en pleine forme ces dernières semaines (auteur de 14 buts en Premier League) et un Cole Palmer qui revient progressivement à son meilleur niveau, Chelsea reprend la 5e place à Liverpool et revient à 3 points de son adversaire du soir au classement, dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions.

Le classement de la Premier League ici

La suite après cette publicité

Les résultats de la soirée :