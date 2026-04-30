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Strasbourg : Lucas Hogsberg se contente de la courte défaite face au Rayo

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Des ballons de foot lors d'un entraînement @Maxppp

Ce jeudi, Strasbourg s’est incliné lors de la demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence. Sur la pelouse du Rayo Vallecano, les coéquipiers de Lucas Hogsberg ont concédé une courte défaite (1-0) qui aurait pu être plus salée sans certains arrêts de Mike Penders, tant les Strasbourgeois ont été dominés. Et au micro de Canal+, le défenseur danois a semblé finalement assez satisfait de cette défaite qui garde Strasbourg en vie.

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«C’était difficile, on le savait avant de venir que ce serait dur. 1-0 ce n’est pas si mal. On a perdu 2-0 face à Mayence, et on avait renversé la rencontre donc on peut le faire. On devait défendre, ça fait partie du football, c’est comme ça. Ils ont tout fait pour marquer le deuxième but, on a essayé de bien défendre et le 1-0 n’est pas un si mauvais résultat», a-t-il lancé.

Pub. le - MAJ le
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