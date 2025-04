Southampton vire son coach

Ivan Juric n’est plus l’entraîneur de Southampton. Au lendemain de la relégation du club anglais en deuxième division anglaise, le Croate de 49 ans a été remercié par la direction des Saints. «Nous pouvons confirmer que nous avons aujourd’hui conclu un accord avec notre manager de l’équipe première masculine, Ivan Jurić, pour mettre fin à son passage au club. Ivan est arrivé à Southampton dans une période difficile et avait pour mission d’améliorer une équipe en difficulté. Malheureusement, les performances n’ont pas progressé comme nous l’espérions, mais nous tenons à remercier Ivan et son équipe pour leur honnêteté et leur travail acharné, luttant contre vents et marées pour nous maintenir au niveau.», précise le communiqué.

Il n’aura donc été en charge de l’équipe que pendant 108 jours, perdant 12 de ses 14 matchs de première division. Une issue inévitable au regard de la saison cataclysmique de Southampton, lanterne rouge de PL avec 10 petites unités après 31 journées…