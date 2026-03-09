Menu Rechercher
OL : Malick Fofana est de retour à l’entraînement collectif

Par Chemssdine Belgacem
Malick Fofana vs. Angers @Maxppp

Depuis le 26 octobre dernier et une rencontre à domicile face à Strasbourg, l’OL est privé de Malick Fofana. Gravement touché aux ligaments de la cheville, l’ailier belge a été une grande perte pour le club rhodanien, qui était très proche de le perdre l’été dernier sur le marché des transferts. Et alors qu’un come-back était initialement prévu fin janvier, l’ancien de La Gantoise a dû retarder son retour pendant plusieurs semaines.

Olympique Lyonnais
Back with the team 🔴🔵🔥
Ce lundi soir, des images devraient pourtant donner le sourire aux fans lyonnais. En effet, alors que les Gones sont privés de nombreux joueurs, Fofana a fait son retour à l’entraînement collectif. Dans une vidéo publiée par l’OL, on voit le Belge souriant et en train de jouer avec ses coéquipiers à l’entraînement. Reste à savoir quand son retour tant attendu aura réellement lieu sur le terrain.

Pub. le - MAJ le
