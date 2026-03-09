OL : Malick Fofana est de retour à l’entraînement collectif

Depuis le 26 octobre dernier et une rencontre à domicile face à Strasbourg, l’OL est privé de Malick Fofana. Gravement touché aux ligaments de la cheville, l’ailier belge a été une grande perte pour le club rhodanien, qui était très proche de le perdre l’été dernier sur le marché des transferts. Et alors qu’un come-back était initialement prévu fin janvier, l’ancien de La Gantoise a dû retarder son retour pendant plusieurs semaines.

Ce lundi soir, des images devraient pourtant donner le sourire aux fans lyonnais. En effet, alors que les Gones sont privés de nombreux joueurs, Fofana a fait son retour à l’entraînement collectif. Dans une vidéo publiée par l’OL, on voit le Belge souriant et en train de jouer avec ses coéquipiers à l’entraînement. Reste à savoir quand son retour tant attendu aura réellement lieu sur le terrain.