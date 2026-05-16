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Barça : Ronald Araujo est fixé sur son avenir

Par Tom Courel
1 min.
Ronald Araujo @Maxppp

Alors que le FC Barcelone a remporté le championnat la semaine passée après une victoire contre le Real Madrid, certains joueurs seraient pleinement investis dans le projet catalan pour la saison prochaine. C’est le cas de Ronald Araujo. En effet, le défenseur uruguayen vient d’être sacré en Espagne — même s’il n’a pas joué une seule minute contre les Merengues — et son avenir semble s’éclaircir. D’après les informations de Sport, la tendance est la même qu’en avril : il veut rester en Catalogne.

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Sous contrat jusqu’en 2031, Araujo reste totalement engagé avec le Barça et se sent toujours important dans le groupe. Revenu d’une période personnelle compliquée en novembre, l’arrière-garde avait vu Hansi Flick s’appuyer sur d’autres profils (Pau Cubarsí, Eric Garcia et Gerard Martín), tout en continuant à lui accorder des opportunités. Très apprécié dans le vestiaire, le leader évolue dans un environnement qu’il décrit comme familial, ce qui renforce son envie de poursuivre sous la tunique azulgrana.

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