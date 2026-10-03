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Le gros malaise du sélectionneur finlandais après une vanne sur CR7

Par Josué Cassé
1 min.
Cristiano Ronaldo @Maxppp

Le sélectionneur de la Finlande, Jacob Friis, s’est retrouvé au cœur d’un moment particulièrement gênant après une plaisanterie visant Cristiano Ronaldo. Lors d’un échange avec la presse, le technicien finlandais a lancé une vanne au sujet de la star portugaise, mais celle-ci n’a visiblement pas provoqué l’effet escompté. «Aucun des joueurs n’est parti en jet privé, donc ils sont tous disponibles. J’ai donc l’embarras du choix», a ainsi lancé Jacob Friis.

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Face à des journalistes qui semblaient ne pas comprendre où il voulait en venir, le sélectionneur de 49 ans a insisté, allant jusqu’à leur demander s’ils n’avaient pas compris la blague, transformant progressivement la séquence en un véritable moment de malaise. Une séquence insolite qui rappelle que, même en conférence de presse, l’humour peut parfois tomber à plat et produire l’effet inverse de celui recherché.

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