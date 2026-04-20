OM : Igor Paixão et Amine Gouiri incertains face à Nice

L’Olympique de Marseille termine cette saison 2025-2026 sur les rotules. Alors que le club phocéen a chuté à la 6e place après sa défaite à Lorient, les mauvaises nouvelles s’enchaînent. Selon les dernières informations de L’Équipe, l’OM pourrait devoir composer sans deux offensifs, dimanche prochain, lors de la réception de l’OGC Nice.

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Sorti samedi à la mi-temps à cause d’un mollet douloureux, Igor Paixao est, en effet, très incertain. Mais ce n’est pas tout. Des doutes entourent aussi la participation d’Amine Gouiri, remplacé en Bretagne (59e) après avoir été rattrapé par des soucis musculaires. Un nouveau coup dur pour les Olympiens, toujours en course pour décrocher une place européenne.