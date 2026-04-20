Menu Rechercher
Commenter 10
Ligue 1

OM : Igor Paixão et Amine Gouiri incertains face à Nice

Par Josué Cassé
1 min.
Igor Paixão @Maxppp
Marseille Nice
betclic
1 1.43 N 4.95 2 5.90 Bonus 100€

L’Olympique de Marseille termine cette saison 2025-2026 sur les rotules. Alors que le club phocéen a chuté à la 6e place après sa défaite à Lorient, les mauvaises nouvelles s’enchaînent. Selon les dernières informations de L’Équipe, l’OM pourrait devoir composer sans deux offensifs, dimanche prochain, lors de la réception de l’OGC Nice.

La suite après cette publicité

Sorti samedi à la mi-temps à cause d’un mollet douloureux, Igor Paixao est, en effet, très incertain. Mais ce n’est pas tout. Des doutes entourent aussi la participation d’Amine Gouiri, remplacé en Bretagne (59e) après avoir été rattrapé par des soucis musculaires. Un nouveau coup dur pour les Olympiens, toujours en course pour décrocher une place européenne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Amine Gouiri
Igor Paixão

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Amine Gouiri Amine Gouiri
Igor Paixão Igor Paixão
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier