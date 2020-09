OL : Juninho n'a pas pensé à démissionner

Nommé au poste de directeur sportif de l'Olympique Lyonnais avant le coup d'envoi de la saison 2019/2020, Juninho était attendu comme le messie sur les bords du Rhône. Cependant, le Brésilien a vécu une longue période difficile. Entre des choix mercato non payants et la nomination contestée de Sylvinho, l'ancien milieu de terrain a-t-il pensé à jeter l'éponge face à toutes ces critiques ? S'il a confié avoir eu peur par moments, Juni avoue ne jamais avoir pensé à en arriver là.

« Honnêtement, je suis un être humain. Si je vous dis : « non j’ai pas peur », c’est pas vrai. On a des sentiments, des désirs, des faiblesses. J’ai eu peur par certains moments, mais c’est pas une peur qui m’a fait arrêter. Bien sûr qu’il y a eu des doutes. Je suis capable, je suis honnête, je travaille. Il y a beaucoup d’attente, les supporters n’arrivent pas à réfléchir. C’est cette attente qui dérange un peu. L’idéal c’est de penser à un travail à moyen terme, deux, trois ans. Le président a voulu me mettre dans une situation plus facile, mais peut-être que c’était trop tôt. J’ai besoin de lui. Ça te fait poser des questions, mais pas au point de te dire que c’est fini. Je dois me battre pour réussir. On va être tous jugé au bout de deux, trois ans », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.