Bruno Genesio évoque le feuilleton Eduardo Camavinga

Présent au micro de RMC Sport à l'issue du tirage au sort de la phase de poules de Ligue Europa Conference où Rennes a d'ailleurs hérité d'un groupe relevé (Tottenham, le Vitesse Arnhem et Mura), Bruno Genesio n'a pas échappé aux interrogations concernant l'avenir d'Eduardo Camavinga, notamment annoncé du côté du Paris Saint-Germain. Si le coach du Stade Rennais n'a pu livrer d'autres informations sur le dossier, il assure que la situation est délicate pour tout le monde.

«Camavinga ? Je n’ai aucune information à vous donner que ce soit dans un sens ou dans l’autre, je sais que c’est une situation difficile pour lui, pour moi et pour le club voilà maintenant il reste peu de temps pour voir l’issue de ce feuilleton qui a animé le club tout au long du mercato. Je sais en tout cas que ce sont des périodes difficiles pour les joueurs, pour les entraîneurs et pour les clubs et je sais qu’Eduardo en a souffert, voilà maintenant j’espère qu’il y aura un dénouement heureux pour tout le monde.» Réponse dans les prochaines heures...