Olympique Lyonnais : les premiers mots de Tanguy Ndombélé

Dans la foulée de l'annonce du transfert de Romain Faivre, l'Olympique Lyonnais a sûrement fait sourire ses supporters les plus nostalgiques. En effet, le club rhodanien vient d'officialiser le retour de Tanguy Ndombélé (25 ans) sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. «L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée du milieu de terrain international français de Tottenham, Tanguy Ndombele, jusqu’au 30 juin 2022, sous la forme d’un prêt payant d’un montant de 1,42 M€, assorti d’une option d’achat», peut-on lire dans un communiqué. Passé au sein de l'Olympique Lyonnais entre 2017 et 2019, Tanguy Ndombélé avait laissé de très bons souvenirs.

Arrivé alors d'Amiens, le milieu de terrain a vite impressionné. Disputant 96 rencontres avec les Gones pour 4 buts et 16 offrandes, il y a particulièrement bien brillé en terminant deux fois à la troisième place de Ligue 1 et en atteignant les huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2018/2019. Resté deux saisons au club où il en a été l'un des cadres, Tanguy Ndombélé a découvert l'équipe de France sous le maillot des Gones et jouit depuis du statut d'international (7 capes). Après deux saisons et demie difficiles à Tottenham, ce retour au sein du club qui l'a révélé aux yeux du grand public - Amiens l'ayant lancé - devrait lui faire le plus grand bien.

Heureux de revenir à l'OL et ambitieux

C'est en tout cas le projet de Tanguy Ndombélé qui souhaite se remettre en selle après l'échec qu'il a subi du côté des Spurs. «Oui avant tout je viens ici pour me relancer personnellement. Après c'était très compliqué lors de ces six premiers mois. Après j'ai toujours confiance en moi. Il me reste quelques mois pour prouver que je suis encore là. Je pense que c'était le bon moment pour revenir à Lyon», peut-on lire sur le site des Gones. Fier de retrouver un club où il a brillé entre 2017 et 2019, Tanguy Ndombélé s'est aussi montré très heureux de faire son retour du côté de l'Olympique Lyonnais?

«Je suis là, je ne me sens pas perdu, cela me rappelle de bons souvenirs. Avant mes deux années à Lyon, je suis arrivé et je n'étais pas connu. J'ai réussi à faire de bonnes saisons qui se sont très bien passées. J'ai réussi à bien partir, je suis revenu et je vais essayer de faire aussi bien. Ça s'est fait vite, on n'a pas perdu de temps. Cela m'a fait plaisir, je connais bien la maison. Cela s'est fait en trois jours. On n’a pas eu besoin de trop réfléchir avant de tomber d'accord.» Au sein du club rhodanien, il va retrouver des joueurs qu'il a déjà côtoyés lors de son premier passage comme Houssem Aouar ou Moussa Dembélé.

🗣 Tanguy #Ndombele est de retour dans un vestiaire qu'il connaît bien.



📺📱 Une interview exclusive à retrouver en intégralité sur #OLPLAY 👉https://t.co/qHM0c2elyR pic.twitter.com/hx08gLvmIJ — Olympique Lyonnais (@OL) February 1, 2022

Resté un suiveur attentif des Gones, Tanguy Ndombélé entend vite répondre présent : «j'ai toujours suivi Lyon. J'ai suivi Lyon quand ils ont fait l'épopée en Ligue des Champions (demi-finale en 2020). J'ai regardé cette saison c'est un peu plus dur, mais je suis informé. Ce n’était pas facile, il y a des saisons pas faciles, mais on va tâcher de bien finir. C'est sûr que c'est un très bon challenge pour moi et le club. Je ne viens pas en terre inconnue. L'objectif est d'être prêt le plus rapidement possible.» Après un premier mariage réussi, l'Olympique Lyonnais et Tanguy Ndombélé entendent reprendre de plus belle leur histoire d'amour.