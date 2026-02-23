OM, Inter : ça ne sent pas bon pour Benjamin Pavard

La surprise des chefs. Le 1er septembre dernier, l’Olympique de Marseille s’est offert sur le gong Benjamin Pavard (29 ans). Une sorte de cerise sur le gâteau pour les fans olympiens, qui avaient déjà accueilli Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixão, Angel Gomes ou encore Facundo Medina. Dragué également par le LOSC, qui espérait rapatrier l’enfant du nord, le champion du monde 2018 a adhéré au projet présenté par Medhi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi. Mais ce dernier n’est plus à Marseille alors que Longoria, lui, cherche à s’en aller après avoir été déclassé. Une instabilité qui peut perturber les Phocéens, notamment Pavard qui a fait l’objet d’un prêt payant avec option d’achat.

Un joueur dans le dur

Conseillé par son compatriote et ami Adrien Rabiot, le polyvalent défenseur français n’avait pas hésité, comme il l’a expliqué à son arrivée. « Quand j’ai su l’intérêt de l’OM, c’était clair et net dans ma tête : rejoindre le Vélodrome et jouer la Ligue des Champions avec Marseille. Ce sont des émotions à vivre. J’ai hâte de célébrer des victoires. (…) Les supporters sont toujours là, j’avais besoin de vivre des émotions et de me rapprocher de ma famille. Tout est fait pour que je sois heureux. Moi, tout me va (concernant son poste, ndlr). Quand j’ai eu Benatia au téléphone, il m’a parlé du projet. Je suis venu pour ça, ça m’a tout de suite séduit. Ce n’est pas moi qui décide de mon poste, je suis très polyvalent. Je joue un peu partout. Défense à 3 ou 4, arrière droit, je suis à disposition du coach. »

Un coach qui était en poste jusqu’au 12 février dernier. Sous ses ordres, Pavard, qui a connu quelques hauts mais surtout beaucoup de bas, a participé à 26 rencontres toutes compétitions confondues. Il faut en ajouter une pendant l’intérim d’Abardonado et une autre sous les ordres d’Habib Beye, nommé mercredi dernier. Ce dernier a titularisé l’international tricolore (55 sélections), vendredi à Brest (défaite, 2-0). Un choix qui n’a pas payé puisque Benjamin Pavard a tout raté ou presque, lui qui a été coupable sur l’ouverture du score du SB29. Malmené par Ajorque, il a vécu une sale soirée. Ce qui risque de ne pas vraiment arranger ses affaires. Il y a un mois, plusieurs médias français assuraient que la tendance n’était pas très bonne concernant la levée de son option d’achat par l’OM.

L’Inter veut s’en débarrasser à tout prix

Et il n’arrive pas, pour le moment, à inverser la tendance. Tout cela inquiète sérieusement l’Inter, qui espère s’en débarrasser définitivement. Ce lundi, la Gazzetta dello Sport fait un large point sur le sujet. « L’Inter, Pavard et le risque d’un rebond : la situation entre les Nerazzurri et Marseille se complique », titre le média au papier rose qui ajoute :« le rachat du contrat de Pavard par l’OM est loin d’être acquis, l’ancien joueur du Bayern ayant été souvent mis sur le banc ces derniers temps, blessé et critiqué par les supporters français. De plus, le départ de De Zerbi ouvre toutes sortes de possibilités. Marseille a obtenu le prêt de Pavard le dernier jour du mercato estival, avec une option d’achat fixée à environ 15 millions d’euros. Cet accord a permis à l’Inter de se débarrasser d’un salaire conséquent (5 millions d’euros nets) et d’acquérir Akanji pour un montant similaire et un salaire inférieur. »

La GdS, qui assure que si RDZ était resté Pavard n’aurait pas été recruté et que l’Inter espère que son départ changera la donne pour le Français, précise : « si l’OM ne fait pas valoir son option d’achat l’été prochain (et c’est peu probable), Marotta et Ausilio se retrouveraient une fois de plus avec un salaire très lourd dans leur effectif. Mais il y a un plan. » En effet, les Lombards n’ont aucune intention de récupérer Pavard cet été 2026. Si jamais Marseille venait à le renvoyer cet été, l’Inter, qui veut se séparer de son gros salaire, lui montrera la porte de sortie. Il serait « immédiatement placé sur le marché des transferts », lui qui n’a pas sa place dans l’effectif de Cristian Chivu. On peut d’ores et déjà dire que Benjamin Pavard (28 matches, un but et 3 passes décisives cette saison), qui a le Mondial 2026 en ligne de mire, va jouer très gros ces prochaines semaines.