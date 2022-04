Vidéo : Sadio Mané déchaîne la Twittosphère en égalant le record de Didier Drogba !

La suite après cette publicité

Après une demi-finale de Ligue des Champions de folie entre Manchester City et le Real Madrid hier (4-3), les amoureux du ballon rond sont certainement restés sur leur faim devant ce Liverpool-Villarreal. Une classe d'écart a séparé les deux formations ce soir. Les Reds ont dominé de la tête et des épaules leur adversaire et ont pris une sérieuse option pour la finale de la Ligue des Champions (2-0).

Positionné en numéro 9, Sadio Mané a impressionné à un poste qui lui est pourtant inhabituel. Magnifiquement trouvé par son coéquipier Mohamed Salah dans la surface, le Sénégalais a offert le but du break aux siens. Le 14ème but de sa carrière en phase à élimination directe de la C1, ce qui lui permet d'égaler un certain Didier Drogba. De quoi mettre en folie la Twittosphère qui a par la même occasion lancée la propagande Mané Ballon d'or.