Les jeunes du Real Madrid en ont ras-le-bol !

Le Real Madrid a un effectif plutôt jeune, et connaît d’ailleurs une sorte de transition générationnelle actuellement. Des joueurs avec un âge encore peu avancé comme Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Eduardo Camavinga ou Aurélien Tchouameni, pour n’en citer que quelques-uns, sont en train de prendre le pouvoir. Dans le même temps, Karim Benzema s’en est allé, et des joueurs comme Luka Modric ou Toni Kroos perdent un peu d’importance. Seulement, les observateurs et les fans madrilènes tirent un autre constat : les jeunes joueurs de La Fabrica n’ont finalement que très peu d’opportunités de se montrer en équipe première. Ce sont les jeunes joueurs recrutés ailleurs qui ont les opportunités.

La suite après cette publicité

Comme l’explique Relevo, il existe une sorte de dépit et de résignation chez les joueurs formés à La Fabrica. Ils ne rêvent plus, et n’ont plus pour objectif, d’atteindre l’équipe première et essayer de s’y imposer. Le média relaye notamment des propos de certains d’entre-eux, qui témoignent bien de la situation : « on veut devenir pro et on sait que c’est très compliqué. Mais jouer en équipe première au Real Madrid, ça c’est impossible ». Il faut dire que ces dernières années, rares ont été les joueurs formés au club à s’être imposés, et si on met de côté la vieille garde composée de Nacho, Carvajal ou Lucas Vazquez, il n’y a que Fran Garcia, avec un passage au Rayo Vallecano entre temps, qui a récemment pu se faire une place.

À lire

Barça - Real Madrid : Ilkay Gündogan avertit Vinicius Jr

Les jeunes Catalans eux s’éclatent

Résignés, les purs produits de Valdebebas sont donc souvent condamnés à aller tenter leur chance ailleurs, à l’image d’un Sergio Arribas, que beaucoup considéraient comme un joueur capable d’être au moins utile dans la rotation. Parti à Almeria, le milieu offensif est d’ailleurs assez performant, avec 4 buts en 10 rencontres de Liga en terres andalouses. Dans le même temps, du côté de Barcelone, Xavi donne leur chance à bon nombre de jeunes, à l’image de Fermin Lopez, Lamine Yamal ou Marc Guiu pour citer les dernières pépites ayant joué sous les ordres de l’ancien milieu de terrain. Un contraste saisissant, qui peut en partie s’expliquer par la situation financière des Catalans qui les pousse logiquement à faire plus confiance aux jeunes, mais qui fait tout de même parler en Espagne.

La suite après cette publicité

Est-ce un problème de qualité ou de niveau ? Pas forcément, puisque régulièrement, le Real Madrid est le club ayant le plus de joueurs formés au club évoluant dans les clubs des 5 grands championnats européens. Des joueurs comme Achraf Hakimi (PSG), Marcos Llorente, Alvaro Morata, Mario Hermoso (Atlético de Madrid) ou même Martin Odegaard (Arsenal), qui a terminé sa formation à Madrid, sont de bons exemples. Les formateurs madrilènes sont capables de sortir des joueurs ayant au moins le niveau pour prétendre à une place dans l’effectif. Mais Carlo Ancelotti ne voit visiblement pas les choses de cet oeil là…