Accord total pour Ilenikhena à Al Ittihad

Comme annoncé ce matin, l’AS Monaco a trouvé un accord avec Al Ittihad pour le transfert de son attaquant George Ilenikhena. Il manquait l’accord entre le joueur et le club. C’est désormais chose faite.

La suite après cette publicité

L’AS Monaco va récupérer 30 M€ + 3 M€ grâce à la vente de son attaquant français, âgé de 19 ans. Al Ittihad va peut-être perdre son buteur Karim Benzema dans les dernières heures du mercato…