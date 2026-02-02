Menu Rechercher
Accord total pour Ilenikhena à Al Ittihad

Par Aurélien Léger-Moëc
ilenikhena @Maxppp

Comme annoncé ce matin, l’AS Monaco a trouvé un accord avec Al Ittihad pour le transfert de son attaquant George Ilenikhena. Il manquait l’accord entre le joueur et le club. C’est désormais chose faite.

Sébastien Denis
🚨EXCL #monaco

🔐 Accord TOTAL trouvé entre George Ilenikhena et Al-Ittihad

🩺 Visite médicale en cours à Monaco et signature dans la foulée

✈️ Départ demain en Arabie Saoudite

✍️ Contrat jusqu’en 2029

W @Santi_J_FM

Sébastien Denis
🚨#mercatoASM 🔴⚪️

🎯George Ilenikhena en route pour Al-Ittihad 🇸🇦

💰Les deux clubs ont trouvé un accord à hauteur de 33 M€, durée du contrat sans doute jusqu'en 2029

❗️derniers détails à boucler
L’AS Monaco va récupérer 30 M€ + 3 M€ grâce à la vente de son attaquant français, âgé de 19 ans. Al Ittihad va peut-être perdre son buteur Karim Benzema dans les dernières heures du mercato…

SPL
Ligue 1
Monaco
Ittihad
George Ilenikhena

SPL Saudi Pro League
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
Ittihad Logo Al Ittihad
George Ilenikhena George Ilenikhena
