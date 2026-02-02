SPL
Accord total pour Ilenikhena à Al Ittihad
1 min.
Comme annoncé ce matin, l’AS Monaco a trouvé un accord avec Al Ittihad pour le transfert de son attaquant George Ilenikhena. Il manquait l’accord entre le joueur et le club. C’est désormais chose faite.
Sébastien Denis @sebnonda – 19:49
🚨EXCL #monacoVoir sur X
W @Santi_J_FM
L’AS Monaco va récupérer 30 M€ + 3 M€ grâce à la vente de son attaquant français, âgé de 19 ans. Al Ittihad va peut-être perdre son buteur Karim Benzema dans les dernières heures du mercato…
