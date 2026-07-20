OL : Enzo Molebe est convoité par Nice

D’après plusieurs sources concordantes, Nice s’intéresse de près à Enzo Molebe sous la forme d’un prêt. L’attaquant de 18 ans est sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2029 et le club azuréen a été séduit par les performances du joueur lors de son récent prêt de six mois à Montpellier en Ligue 2. Bien que la formation héraultaise ait souhaité le conserver, elle n’en a pas les moyens financiers, laissant le champ libre aux Aiglons.

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Comme l’explique L’Equipe, le Gym doit cependant temporiser avant de concrétiser l’arrivée du jeune Lyonnais. La priorité absolue des dirigeants niçois est d’abord de dégraisser l’effectif afin de libérer de la masse salariale et du budget. Pour finaliser ce dossier, Nice se serait fixé comme objectif de boucler prioritairement les ventes de ses attaquants Terem Moffi et Kevin Carlos.