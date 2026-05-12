Les trophées UNFP déclenchent une vague de polémiques !

La 34e édition des trophées UNFP du football s’est tenue ce lundi 11 mai au Palais Brongniart, dans le 2e arrondissement de Paris, et était retransmise en clair sur Ligue 1+. Comme chaque année, ce sont les acteurs du football professionnel français eux-mêmes — joueurs, entraîneurs, présidents de clubs — qui ont désigné leurs pairs par le biais d’un vote, conférant à cette cérémonie une légitimité particulière aux yeux de la profession. Parmi les principales récompenses de la soirée, Robin Risser a été sacré meilleur gardien de Ligue 1, Désiré Doué meilleur espoir, et Pierre Sage meilleur entraîneur de Ligue 1. Côté distinction internationale, Michael Olise a été élu meilleur joueur français évoluant à l’étranger. Ousmane Dembélé a, lui, remporté pour la deuxième année consécutive le titre de meilleur joueur de Ligue 1.

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Mais la soirée n’a pas tardé à susciter des remous, et la première polémique concerne l’équipe-type de la saison. Le onze de l’année, largement dominé par le PSG avec notamment Hakimi, Pacho et Nuno Mendes en défense, Vitinha au milieu et Dembélé en attaque, a acté l’absence d’Esteban Lepaul, pourtant meilleur buteur du championnat avec 20 buts en 33 matchs. Le Stade Rennais n’a pas tardé à réagir, publiant avec humour un mème du basketteur LeBron James pour dénoncer l’oubli de son attaquant vedette. Encore plus paradoxal, Mason Greenwood, auteur d’une saison mitigée et personnage clivant de la Ligue 1, figure bel et bien dans ce onze de gala, au détriment du meilleur buteur du championnat.

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D’autres incompréhensions ont rendu fou les réseaux sociaux

La controverse autour du gardien du SCO Angers, Hervé Koffi, a alimenté une deuxième vague d’indignation. Écarté du trophée de meilleur gardien au profit de Robin Risser, le portier angevin a suscité la grogne de son club, qui a vivement réagi sur les réseaux sociaux pour contester ce choix des votants : « Plus grand nombre d’arrêts. Plus haut taux de buts évités. Plus haut pourcentage d’arrêts. Dix clean sheets. Pas suffisant pour ce trophée, apparemment. Pour nous, c’est bien toi le Meilleur Gardien de Ligue 1, Hervé ». Avec 15 clean sheets en Ligue 1, Dominik Greif peut se sentir lésé également, tout comme Moussa Niakhaté. Auteur d’une énorme saison, le Sénégalais de l’OL ne figure pas dans le onze de l’année.

La question du trophée de meilleur joueur a également fait couler beaucoup d’encre : Ousmane Dembélé, récompensé malgré seulement neuf titularisations en Ligue 1 cette saison, s’est vu préféré à Florian Thauvin, pourtant élu joueur du mois à trois reprises au cours de l’exercice. Un palmarès qui interroge sur la cohérence du système de vote par les pairs, qui semble parfois récompenser la notoriété autant que la performance brute. Enfin, l’absence de Warren Zaïre-Emery du onze de l’année, au profit notamment d’Achraf Hakimi, a achevé de braquer une partie des observateurs. Auteur d’une saison pleine au poste de défenseur droit ou au milieu de terrain, le jeune Parisien est reparti bredouille de la soirée, sans le moindre trophée à son actif. Ces multiples polémiques illustrent les limites inhérentes d’un système de désignation par les pairs qui crée parfois des incohérences aux yeux du grand public.