Le PSG toujours de mieux en mieux positionné dans les classements financiers

Le Paris Saint Germain ne cesse de se développer depuis une décennie. Si la Ligue des Champions résiste encore et toujours au club de la capitale, l'arrivée des Qataris, il y a 11 ans maintenant, a fait passer le PSG dans une nouvelle dimension, comme en atteste la forte progression de la valorisation de l'entreprise et de la marque Paris Saint-Germain démontrées par les cabinets de conseil internationaux Brand Finance, Forbes et Football Benchmark (ex KPMG).

La suite après cette publicité

Fort de 160 millions de supporters à travers le monde, de sponsors tels que Jordan et de boutiques aux quatre coins du globe, le PSG souhaite devenir l'une des premières franchises de sport au monde. Selon Forbes, le Paris Saint-Germain est désormais évalué à 3,2 milliards de dollars, soit une progression de plus de 28% par rapport à l'année précédente tandis que d'après le rapport [Brand Finance Football 50 2022](https://brandirectory.com/rankings/football/table), le club se classe à la 7e place du classement des marques les plus valorisées dans le football. Enfin pour Football Benchmark depuis la création du classement il y a 7 ans, le Paris Saint-Germain détient le record de progression de sa valeur économique en pourcentage (+153%) et en valeur absolue (+ 1,289 milliards d'euros).