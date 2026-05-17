Manchester United annonce le départ de Tyrell Malacia

Attendu, le départ de Tyrell Malacia aura bien lieu cet été. Manchester United vient d’annoncer que le défenseur néerlandais quittera le club à la fin de son contrat au mois de juin. Arrivé en 2022, le joueur de 26 ans aura été miné par les blessures, au point de disparaître pendant plus d’un an. Il avait joué 2 matchs de Premier League cette saison, et seulement 3 la saison dernière.

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«Tyrell Malacia quittera Manchester United à l’expiration de son contrat cet été. Le défenseur néerlandais était sur le banc lors de la victoire palpitante 3-2 contre Nottingham Forest, pour notre dernier match à domicile de la saison. Tyrell a rejoint les Reds en provenance de Feyenoord en juillet 2022 et compte 49 apparitions en équipe première», indique le communiqué des Red Devils.