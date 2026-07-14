Ander Herrera signe en D3 espagnole

Libre de tout contrat après un an et demi passé à Boca Juniors, Ander Herrera est de retour au bercail. À 36 ans, le milieu de terrain fait son grand retour à Saragosse pour aider son club formateur tombé en troisième division espagnole.

La suite après cette publicité

Bienvenido a casa pic.twitter.com/k3FFq37xK9 — Real Zaragoza (@RealZaragoza) July 14, 2026

«Le Real Saragosse et Ander Herrera sont parvenus à un accord concernant le retour du joueur issu du centre de formation, qui signe pour une saison avec le club « blanquillo »», peut-on lire dans le communiqué publié par le club espagnol.