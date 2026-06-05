Le Mans : Lorient réactive la piste Videira mais…

Grand architecte du retour du Mans en Ligue 1, Patrick Videira fait l’objet de nombreuses sollicitations. Après sa première montée en L2 l’été dernier avec le club sarthois, l’entraîneur de 49 ans avait déjà suscité un intérêt du RC Lens, revenu à la charge cet été même si Olivier Pantaloni semble quand même partir avec une longueur d’avance aujourd’hui. De quoi ouvrir un boulevard à Lorient ?

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Patrick Videira occupe une place de choix parmi les entraîneurs ciblés par le club breton. Déjà suivi par Lorient avant l’échec de la piste Stéphane Gilli - qui s’apprête à rejoindre Angers - Videira n’est cependant pas le seul profil à l’étude, le nom de Wilfried Nancy étant aussi très apprécié. Aujourd’hui, les deux hommes sont les mieux placés mais l’ancien coach du Celtic présente l’avantage d’être libre, un détail qui pourrait compter. D’un autre côté, Le Mans n’envisage pas l’avenir sans son entraîneur et lui a déjà soumis plusieurs offres de prolongation. Même s’il reste très impliqué dans le projet manceau (nous vous révélions qu’il était encore au Brésil la semaine dernière dans le cadre des relations entre Le Mans et Coritiba, autre club de l’actionnaire), Videira s’était souvent montré évasif autour de son avenir ces dernières semaines.