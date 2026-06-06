Real Madrid : la sortie de Didier Deschamps sur l’avenir de Michael Olise

C’est une rumeur qui est arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe et qui n’a évidemment pas manqué d’enflammer complètement la presse espagnole ces derniers jours. Tout est parti d’une annonce ce jeudi de Florentino Perez dans l’émission Horizonte Cuatro. Candidat à sa propre succession en tant que président du Real Madrid, le dirigeant madrilène a fait une grande annonce en cas de réélection. « Je vais faire une offre de 150 millions d’euros mardi pour recruter l’un des meilleurs joueurs d’une équipe de Ligue des Champions », avait-il annoncé dans un premier temps. Mais il fallait donner plus d’indications pour enflammer les supporters de la Casa Blanca. Et dans la foulée, Florentino Perez avait donné des détails sur le profil de ce joueur à 150 millions d’euros.

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« En fait, l’offre de 150 millions ne concerne pas un joueur de Premier League. L’offre portera sur un joueur du calibre de Cristiano Ronaldo ou de Kaká. C’est un galactique. J’ai signé Zidane, Figo, Beckham, Cristiano, Kaká… Ce joueur fait partie de cette catégorie », avait-il expliqué, ajoutant que ce n’était pas Michael Olise non plus. Pourtant, après des rumeurs sur Joao Neves et Vitinha, la presse espagnole et allemande s’accordent pour dire que Florentino Perez parlait bien de Michael Olise. Le Français est la priorité de Florentino Perez pour ce mercato et José Mourinho a même assisté à la Coupe d’Allemagne pour observer le joueur. Le Bayern Munich, qui a déjà signifié publiquement que son joueur n’était pas à vendre, devra donc gérer les rumeurs autour de l’avenir de l’ancien de Crystal Palace.

Didier Deschamps ne veut pas donner d’indications

Pour le moment, le joueur est occupé par l’Équipe de France avec qui il jouera le Mondial sous les ordres de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus s’est d’ailleurs confié dans un entretien pour Marca et s’est longuement confié sur son joueur sans oublier logiquement de parler des rumeurs l’envoyant au Real Madrid. « Je l’avais vu jouer avant que Thierry Henry ne le sélectionne pour les Jeux olympiques, où il a réalisé de très belles performances. Chez nous, les débuts ont été un peu difficiles, laborieux. Il sort d’une excellente saison, tant sur le plan de l’efficacité que sur celui du caractère et de la personnalité. Il est plutôt discret, un peu timide, mais sur le terrain, il est magnifique », a-t-il d’abord lancé avant d’évoquer plus en détail son avenir.

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« Il saura très bien s’il doit rester au Bayern Munich ou s’il a besoin de changer d’air. Il n’y a pas de bon ou de mauvais choix. Évidemment, si j’étais à la place de Kompany ou du président du Bayern, l’avoir dans l’équipe et le voir rester au Bayern serait une excellente chose. J’imagine qu’il pourrait aussi recevoir des offres d’autres clubs. Je ne crains pas qu’il reproduise ailleurs ce qu’il fait au Bayern ou avec l’équipe de France. Mais si je disais cela, ce ne serait pas dans l’intérêt du Bayern. (…) Je suis très heureux pour lui, mais le mérite lui revient avant tout. Aujourd’hui, il brille de mille feux et compte parmi les meilleurs joueurs du monde, mais la notoriété médiatique n’est pas vraiment son truc, comme on dit. Ce qui compte, c’est ce qui se passe sur le terrain ; après, il a sa vie, mais son ascension a été fulgurante » Voilà qui est clair.