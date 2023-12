PSG : Luis Enrique assume avoir joué le nul à Dortmund

C’est une scène qui avait beaucoup fait parler ce mercredi en Ligue des Champions. Accrochés par le Borussia Dortmund (1-1), les Parisiens n’avaient pas souhaité pousser pour tenter d’arracher la victoire et donc terminer en tête. Les hommes de Luis Enrique, sur consigne du technicien espagnol qui savait que son équipe était qualifiée, avaient calmé le jeu et temporisé en fin de rencontre. Et cela n’avait pas du tout plu à Kylian Mbappé qui avait plusieurs fois râlé auprès de ses coéquipiers.

La suite après cette publicité

Interrogé ce samedi sur ce choix étonnant pour une équipe comme le PSG, Luis Enrique a assumé clairement sa décision. «Oui j’assume, c’était l’une des meilleures décisions de ma carrière. Il ne fallait absolument pas prendre de but. Je comprends mais c’est ma décision et celle de mon staff. Je comprends que les joueurs soient exposés à ces émotions. L’objectif c’était de gagner mais ça aurait été ridicule de prendre un but dans les dernières minutes. C’est un moment de tension maximale et c’était la bonne décision », a-t-il ainsi confié.