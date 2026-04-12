Real Madrid : les Madrilènes commencent à en avoir marre des Français !

Le Real Madrid et la France, c’est une belle histoire d’amour. Du moins, depuis Zinedine Zidane, un des joueurs les plus adorés par le madridismo, pendant sa carrière de joueur, mais aussi par la suite. Des joueurs comme Claude Makélélé, Raphael Varane ou Karim Benzema ont aussi été très appréciés par l’opinion publique madrilène, hors quelques critiques occasionnelles. Mais en ce moment, la tendance est clairement en train de changer, les mauvais résultats de l’équipe, larguée en Liga à 9 points du Barça, n’aidant pas.

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Forcément, c’est Kylian Mbappé qui cristallise le plus les tensions. Comme c’était le cas sur sa fin d’aventure à Paris, l’attaquant tricolore est en train de devenir très clivant au sein des supporters merengues et des journalistes, et force est de constater que les rangs des "anti-Mbappé" se renforcent chaque jour. Depuis son retour dans le onze titulaire pour les 3 derniers matchs, le Real Madrid n’a toujours pas gagné, et le Bondynois est pointé du doigt comme une des raisons du déséquilibre de l’équipe, au point où les débats sur "le Real Madrid est-il meilleur sans Mbappé ?" fleurissent au quotidien outre-Pyrénées.

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Camavinga, la nouvelle tête de turc

Si Kylian Mbappé a tout de même encore des gens à bord de son bateau et des statistiques qui plaident en sa faveur, n’étant pas encore totalement blacklisté par les fans, il y a un joueur qui est déjà "mort dans le film" pour reprendre une expression populaire que tout le monde comprendra. C’est Eduardo Camavinga. Sa nouvelle prestation indigeste face à Girona a définitivement scellé son sort. « Arbeloa a utilisé le match contre Girona comme un test pour Camavinga et maintenant, c’est évident pour lui qu’il n’a pas le niveau pour être là contre le Bayern », pouvait-on encore entendre sur la Cadena SER hier soir. Et les rumeurs concernant un départ cet été sont aussi très régulières dans les médias ibériques.

Curieusement, c’est celui qui était un temps le plus critiqué qui fait aujourd’hui l’unanimité, à savoir Aurélien Tchouameni. L’ancien Monégasque fait partie des rares joueurs merengues à afficher un niveau de performance régulier et satisfaisant, et il est donc plutôt épargné. Quant à Ferland Mendy, la donne n’a pas vraiment changé pour lui. Son niveau footballistique, du moins dans l’aspect défensif, n’est pas remis en question, mais ses blessures à répétition font qu’il n’est pas considéré comme un joueur totalement fiable par les fans et les médias à Madrid. Autant dire que les Français n’ont plus vraiment la cote du côté de la capitale espagnole.