Ce mardi après-midi, on avait plusieurs rencontres de qualifications pour la prochaine CAN, qui se jouera cet été, du côté du Kenya, de l’Ouganda et de la Tanzanie. Dans le groupe I, l’Algérie pouvait sceller sa qualification pour le tournoi, à deux journées de la fin. Pour y parvenir, il fallait battre le Togo, qui devait aussi gagner pour conserver des chances de se qualifier. Et les Togolais se sont imposés 3-0, avec une addition qui aurait pu être encore plus salée pour les Algériens. La rencontre a très mal commencé pour les Fennecs, rapidement dominés, avant d’encaisser le premier but de Thibault Klidje, de la tête après une belle séquence collective (1-0, 18e).

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Peu après la demi-heure de jeu, il récidivait, d’une frappe lourde sous la barre cette fois (2-0, 32e). Les Algériens n’étaient pas au bout de leur peine puisque Kenedy Boateng, de la tête, battait Mastil (3-0, 38e). Le portier algérien évitait d’ailleurs le quatrième juste avant la pause, avec une belle intervention sur Denkey. Au retour des vestiaires, Hemdani faisait de nombreux changements, avec l’entrée de Gouiri notamment. De quoi redynamiser l’attaque des Fennecs, un peu plus tranchants et percutants, même si les occasions les plus sérieuses étaient togolaises. Il fallait attendre la 87e minute pour assister au premier tir cadré de l’Algérie. Le score n’a plus bougé et l’Algérie devra attendre la prochaine trêve pour se qualifier et s’est clairement compliqué la tâche. De son côté, le Togo signe une bonne opération en passant deuxième du groupe.

La RDC et la Côte d’Ivoire laissent filer la qualification

La République Démocratique du Congo avait aussi l’opportunité de se qualifier dès aujourd’hui. Il suffisait de battre la Sierra Leone, qui avait perdu les 3 rencontres disputées jusqu’ici, alors que les Congolais comptaient 3 victoires. Yann Wissa et ses coéquipiers pensaient obtenir leur ticket, mais ils ont été climatisés en toute fin de partie. Ils avaient pris l’avantage avec une réalisation du Lensois Junior Kadile en première période… Mais Conteh, à la 90e+4, a égalisé, et la RDC, bien que très bien placée pour se qualifier, devra attendre la prochaine trêve pour le faire mathématiquement.

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De son côté, la Côte d’Ivoire pouvait aussi composter son billet. Pour y parvenir, il fallait venir à bout de la Gambie, mais la bande de Yan Diomandé et Nicolas Pepe n’a pas fait le boulot (2-2). Luc Zogbé avait mis les Elephants devant assez vite dans le match (1-0, 13e), mais Minteh égalisait en deuxième période (1-1, 69e). Les Gambiens prenaient même les devants grâce à un but de Barrow sur penalty à la 80e. Inao Oulai grattait le 2-2 à la 90e+8, mais ça reste une opportunité manquée donc pour la CiV. La Gambie aurait pu signer une superbe opération si elle avait conservé les trois points, et tout reste à jouer dans ce groupe où le Ghana a aussi toutes ses chances. La Guinée-Bissau est venue à bout du petit poucet Madagascar sur le score de 2-0 mais doit attendre pour valider sa qualification pour la CAN 2027, puisque même si elle est devant le Nigéria et assurée d’être dans les deux premiers, seule la première position offrira une qualif’. Enfin, l’Afrique du Sud, dans le groupe D où le Kenya est qualifié d’office, affrontait justement le pays co-hôte de la prochaine CAN, et a repris la première place du groupe, mais devra encore attendre avant de se qualifier.

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La Tunisie, dont le match en Lybie a pris du retard notamment car les Tunisiens ont quitté le terrain avant de revenir après une décision arbitrale contestée, est actuellement en train de faire 1-1 à cinq minutes de la fin.

Le classement complet des éliminatoires de la CAN 2027.

Les résultats de l’après-midi

Gambie 2 - 2 Côte d’Ivoire

Guinée-Bissau 2 - 0 Madagascar

Kenya 1 - 2 Afrique du Sud

Lybie 1 - 1 Tunisie (non terminé)

Sierra Leone 1 - 1 RD Congo

Togo 3 - 0 Algérie