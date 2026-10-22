OM : Bruno Genesio commence à perdre patience avec Angel Gomes…

Angel Gomes n’y arrive décidément pas. Titularisé ce jeudi soir lors de la défaite des siens (0-1) face à Sturm Graz en Ligue Europa, le milieu de terrain anglais a une nouvelle fois déçu dans les grandes largeurs sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Sa prestation insuffisante lui a d’ailleurs valu d’être remplacé dès la mi-temps par Bruno Genesio, un choix fort qui en dit long sur les difficultés rencontrées par l’ancien joueur du LOSC.

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Cette décision est d’autant plus marquante que le technicien marseillais avait récemment pris la défense de son joueur. Avant la réception de l’Olympiakos, Genesio avait notamment affirmé être «globalement satisfait» de ses prestations depuis le début de la saison, tout en reconnaissant ses difficultés lors du déplacement à Troyes. L’entraîneur avait également souligné sa polyvalence et son investissement à l’entraînement.

Genesio a perdu patience ?

Mais sur le terrain, Angel Gomes peine toujours autant à répondre aux attentes. Ce jeudi soir, au Stade Graz-Liebenau de Graz, l’Anglais de 26 ans, déjà en difficulté depuis plusieurs semaines, a encore éprouvé toutes les peines du monde à peser sur le jeu marseillais. Trop peu impactant, bougé par le milieu autrichien et très imprécis (0 tir cadré, 43% de duels remportés, 3 ballons perdus), le numéro 7 phocéen a un peu plus fragilisé sa position dans le onze de départ, malgré le soutien affiché par son entraîneur.

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«Je suis surtout déçu par la première mi-temps, on peut rater des choses. Par exemple, je ne vais pas en vouloir à Kami (Kamissoko) d’avoir perdu un ballon sur le but, ça fait partie du football, ça fait partie de l’apprentissage, derrière il s’est remis dedans. Mais je suis déçu de l’attitude qu’on a montrée en première mi-temps. On a été dominés dans tous les duels, on s’est fait tamponner dans tous les points chauds, on n’a pas répondu dans ce domaine-là», reconnaissait d’ailleurs Genesio en conférence de presse. Un discours englobant forcément le rendement affiché par Angel Gomes lors des 45 premières minutes.

Face à Sturm Graz, cette nouvelle sortie prématurée pourrait finalement marquer un réel tournant. Si le natif de Londres bénéficie, jusqu’alors, d’un temps de jeu certain (10 apparitions, 649 minutes de jeu toutes compétitions confondues), cette énième prestation morose pourrait, en effet, pousser le technicien marseillais à envisager d’autres options. Reste à savoir si Angel Gomes parviendra à inverser la tendance ou s’il devra prochainement se contenter d’un rôle de remplaçant. Premier indice ? Ce dimanche, lors de la réception du HAC à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1.