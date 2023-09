OM : Marcelino ne part pas seul

La suite après cette publicité

La tension est à son paroxysme du côté de l’Olympique de Marseille ! Alors que le club phocéen traverse une crise sans pareille depuis le début de la semaine après un nouveau match nul décevant contre Toulouse à l’Orange Vélodrome (0-0), les dirigeants olympiens sont ciblés par les supporters marseillais pour plusieurs raisons. Une situation relativement critique qui a provoqué une réunion entre les différentes parties prenantes dans cette histoire. Mais au cours de cette dernière, les choses ont dégénéré. Une partie du staff et de la direction de l’OM a d’ailleurs manifesté leur ras-le-bol après ces nouveaux incidents à la Commanderie.

Si tout le monde en a pris pour son grade lors de cette réunion, Marcelino a visiblement été très touché par cette nouvelle crise alors que l’entraîneur espagnol est à la tête de l’équipe première marseillaise depuis seulement deux petits mois. Et c’est désormais presque officiel, le tacticien de 58 ans va bel et bien quitter l’OM alors que son équipe doit affronter l’Ajax pour le choc de la première journée de la Ligue Europa entre anciens vainqueurs de la Ligue des Champions. Et si le directoire phocéen est également sur la sellette, c’est tout le staff de l’Espagnol qui va partir avec lui, comme le révèlent nos confrères de RMC Sport. Une page se tourne à Marseille !