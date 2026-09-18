PSG, Luis Enrique : « Bruno Genesio ? je ne peux pas souhaiter le meilleur à l’entraineur de l’OM »

Dimanche soir, en clôture de la 5e journée de Ligue 1, le PSG se déplacera sur la pelouse de l’OM, qui vient d’enchaîner 4 revers de rang. Avant ce Classique - plus que jamais déséquilibré sur le papier - Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse et a été interrogé sur Bruno Genesio. Le technicien espagnol a toutefois refusé de s’étendre…

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«Non je n’ai pas de message. C’est un grand entraineur que tout le monde connait. Il a un grand niveau. En ce moment, je suis concentré sur moi, et je lui souhaite le meilleur après le match du PSG. Enfin (il rectifie), je ne peux pas souhaiter le meilleur à l’entraineur de l’OM, mais je lui souhaite le meilleur après Marseille».