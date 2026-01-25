Layvin Kurzawa s’engage avec le Persib Bandung

Il y a quelques jours, nous vous avions révélé en exclusivité que Layvin Kurzawa allait poursuivre sa carrière en Indonésie, du côté du Persib Bandung. Un rebond inattendu pour l’ancien Parisien qui allait ajouter un peu d’exotisme à sa carrière à 33 ans. Alors que nous vous révélions ensuite qu’il avait signé son contrat avec l’équipe indonésienne, l’officialisation a eu lieu ce dimanche.

Dans un communiqué, le Persib a annoncé l’arrivée de l’ancien Monégasque : «PERSIB a officiellement présenté Layvin Kurzawa comme nouveau membre du Maung Bandung pour la deuxième phase de la Super League 2025/2026. Sa présence ne se résume pas à un simple ajout à la liste des joueurs étrangers, mais constitue un élément indispensable dont l’équipe a actuellement besoin.» Il portera le numéro 3 en Indonésie.