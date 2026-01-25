Menu Rechercher
Layvin Kurzawa s’engage avec le Persib Bandung

Par Chemssdine Belgacem
Layvin Kurzawa @Maxppp

Il y a quelques jours, nous vous avions révélé en exclusivité que Layvin Kurzawa allait poursuivre sa carrière en Indonésie, du côté du Persib Bandung. Un rebond inattendu pour l’ancien Parisien qui allait ajouter un peu d’exotisme à sa carrière à 33 ans. Alors que nous vous révélions ensuite qu’il avait signé son contrat avec l’équipe indonésienne, l’officialisation a eu lieu ce dimanche.

PERSIB
He knows Paris, but now he’s home in Paris van Java. 💙

Bienvenue à Bandung, Layvin Kurzawa 🇫🇷

Let’s fight for the badge on our chest and make history together

#WeArePERSIB
Dans un communiqué, le Persib a annoncé l’arrivée de l’ancien Monégasque : «PERSIB a officiellement présenté Layvin Kurzawa comme nouveau membre du Maung Bandung pour la deuxième phase de la Super League 2025/2026. Sa présence ne se résume pas à un simple ajout à la liste des joueurs étrangers, mais constitue un élément indispensable dont l’équipe a actuellement besoin.» Il portera le numéro 3 en Indonésie.

Pub. le - MAJ le
