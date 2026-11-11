Robert Sanchez victime d’un terrible accident de voiture

Prêté cette saison par Chelsea du côté de Côme, Robert Sanchez (28 ans) est la doublure de Jean Butez. Alors que la trêve internationale permet aux joueurs non appelés à leur sélection d’avoir un peu plus de temps libre, Robert Sanchez a pu utiliser ce temps pour disputer une course automobile en Allemagne ce lundi.

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Au volant d’une Ferrari 488 Challenge Evo sur le circuit du Nürburgring, le gardien espagnol a percuté une barrière à une vitesse d’environ 112 km/h lors de la séance d’essais libres. L’avant de la voiture a été très touché et les dégâts sont estimés à environ 350 000 euros. Le gardien est cependant sorti indemne de l’accident.