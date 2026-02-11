BeIN Sports double Ligue 1+ et diffusera le Mondial 2026

L’impensable s’est produit. Alors que la plateforme Ligue 1+ avait trouvé un accord avec la FIFA pour diffuser les 104 matches de la Coupe du monde 2026 en échange de 20 M€, beIN Sports a réussi à faire changer d’avis l’instance dirigeante du football mondial.

Ligue 1+ avait rempli et renvoyé le contrat de diffusion à la FIFA, mais L’Équipe annonce que cette dernière a finalement accepté la surenchère de la chaine franco-qatarie. Le montant proposé par beIN Sports n’est pas précisé, mais il comprend le Mondial 2026 et sûrement celui de 2030. Ligue 1+ peut l’avoir mauvaise.