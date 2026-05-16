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La proposition intéressante de Marcus Rashford pour rester au Barça

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Marcus Rashford @Maxppp

Le FC Barcelone souhaite conserver Marcus Rashford pour la saison prochaine avec l’aval d’Hansi Flick, mais refuse de payer à n’importe quel prix. Alors que le Barça pousse pour un nouveau prêt, Manchester United s’y oppose fermement et exige le paiement de l’option d’achat de 30 millions d’euros avant juin, d’autant plus qu’Aston Villa est à l’affût. De son côté, l’attaquant de 28 ans fait le forcing pour rester en Catalogne, fort d’un bilan solide de 14 buts et 12 passes décisives.

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Pour débloquer la situation face aux doutes financiers du Barça, Rashford est prêt à d’importants sacrifices. Comme l’explique Mundo Deportivo, après avoir déjà accepté une baisse de 40 % de son salaire, l’Anglais propose de passer d’un accord initial de 3 ans à un contrat de 5 ans (jusqu’en 2031) sans coût supplémentaire. Cette astuce permettrait au club d’étaler l’amortissement du transfert de 30 millions sur une plus longue période, allégeant ainsi son impact annuel sur les finances catalanes.

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