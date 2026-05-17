Qui sont les 18 clubs qui joueront en Ligue 3 la saison prochaine ?

Le National fera peau neuve au mois d’août. Renommé Ligue 3, il deviendra le premier championnat professionnel organisé par la Fédération française de football. Comme cette saison, ils seront 18 clubs en lice : les 2 premiers seront promus en L2, les équipes classées de la 3e à la 6e place disputeront des play-offs d’accession dont le vainqueur affrontera le 16e de L2 dans un barrage, tandis que les trois derniers seront relégués dans la division inférieure.

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Pour les clubs, cette réforme est une manne puisque le budget leur étant consacré va plus que doubler. Il atteindra 12,3 millions d’euros (contre 5,8 M€ en 2025-2026), et sera assorti de subventions significatives (aide inédite à la relégation, politique d’aide aux déplacements…). On commence aussi à y voir plus clair concernant l’identité des formations qui composeront cette poule unique. 12 ont sécurisé leur place en validant leur maintien cette saison, avec dans le lot trois clubs franciliens. Il y a le FC Fleury, bluffant tout au long de l’exercice avant d’être coiffé au poteau lors de l’ultime journée contre Rouen (défaite 2-1), mais également le FC Versailles, 5e et passé proche de l’exploit. Maintenu pour la deuxième année de suite en terminant encore 14e, le Paris 13 a aussi validé son billet.

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Thionville, La Roche-sur-Yon et Cannes promus

Porté par le deuxième meilleur buteur du championnat cette saison Fahd El Khoumisti (18 buts), Orléans va connaître une septième année consécutive en troisième division. Ce sera aussi le cas du Puy-en-Velay, promu la saison dernière. Club historique de notre Ligue 1 et de notre Ligue 2, le Stade Malherbe de Caen devrait cette fois nourrir de plus grandes ambitions après une décevante 8e place cette année. Concarneau, Valenciennes, Aubagne, Villefranche, QRM, et Bourg-en-Bresse feront également partie de l’affiche.

Deux clubs encore en Ligue 1 il y a moins de dix ans évolueront l’année prochaine en Ligue 3 : Amiens, dernier de Ligue 2, et Bastia, avant-dernier. On connaîtra dimanche prochain l’identité du perdant du barrage N1/L2. Rouen (3e de N1) accueillera ainsi le Stade Lavallois (16e de L2) dès mardi, avant un match retour cinq jours plus tard. Enfin, trois néophytes ont validé leur montée en Ligue 3 : Thionville, champion de la poule B dès le mois d’avril, La Roche-sur-Yon, champion de la poule A au nez et à la barbe des Girondins de Bordeaux, et enfin l’AS Cannes de Cheikh N’Doye et Sébastien Corchia, sacrée dans la poule C devant Nîmes et l’US Lusitanos Saint-Maur.

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Résumé des clubs qui évolueront en Ligue 3 la saison prochaine :