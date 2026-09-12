Premier League : Arsenal poursuit son sans-faute en dominant Sunderland

Arsenal poursuit son début de saison parfait en Premier League. Après trois victoires lors des trois premières journées, dont un succès marquant contre Chelsea (2-1), les Gunners ont enchaîné sur la pelouse de Sunderland ce samedi soir (0-1). Il aura toutefois fallu patienter jusqu’à la 58e minute pour voir la situation se débloquer, avec une frappe exceptionnelle de Bruno Guimarães depuis l’extérieur de la surface, directement dans la lucarne. En fin de match, Reinildo a été exclu et Bukayo Saka a doublé la mise sur pénalty (0-2, 96e).

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Cette rencontre a également donné quelques indications sur les choix d’Arteta. Devant, Kai Havertz reste l’option privilégiée en pointe, tandis que Victor Gyökeres n’a pas quitté le banc, signe que sa situation demeure particulièrement floue. Arsenal compte désormais trois points d’avance sur Manchester City, mais avec un match de plus avant le derby mancunien de dimanche entre City et United.