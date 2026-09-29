Monaco : le Borussia Dortmund ne lâche pas la sensation Paris Brunner

Champion d’Europe et champion du monde U17 en 2023 à chaque fois en battant la France en finale, Paris Brunner s’était révélé comme l’un des hommes forts du futur du football allemand. Toutefois, bloqué dans son club du Borussia Dortmund, il avait filé en 2024 du côté de l’AS Monaco dans le but de trouver du temps de jeu. Un transfert à 4 millions d’euros suivi d’un prêt au Cercle Bruges, le club satellite des Asémistes afin d’enchaîner les minutes. Auteur de 6 buts en 28 matches, Paris Brunner montrait quelques petites séquences intéressantes de son talent.

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Resté la saison dernière du côté de l’AS Monaco, le buteur allemand a pourtant dû ronger son frein avec seulement 7 matches au compteur et 127 minutes de jeu. Tout a changé cette saison. Le nouveau coach Filipe Luis en a rapidement fait un titulaire et Paris Brunner lui a bien rendu avec 6 buts en 7 matches. Sélectionné avec l’équipe d’Allemagne U21, le droitier a enchaîné sur son excellente dynamique et a inscrit un doublé contre la Lettonie (4-0).

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Une possible clause, Dortmund confirme un intérêt

Dans une forme étincelante, Paris Brunner semble enfin mettre en pratique ce qu’il faisait dans les catégories jeunes et exploite tout son talent. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’AS Monaco, il fait le bonheur du club de la Principauté. Cependant, du côté du Borussia Dortmund, on ne l’a pas oublié. Dans le podcast Auffe Süd de Sky Sports Germany, l’existence d’une potentielle clause permettant son retour en Allemagne a été évoquée. «Deux sources au sein du club m’ont indiqué qu’une option de rachat de Brunner par Dortmund était théoriquement envisageable» a expliqué le journaliste Patrick Berger. «Dortmund est déjà impliqué d’une manière ou d’une autre, nous ne connaissons pas encore les détails», a-t-il poursuivi.

Cela fait écho aux déclarations récentes du directeur des Sports du BvB Lars Ricken. «Je ne sais pas s’il aurait pu progresser autant avec nous, même avec les excellents attaquants que nous avions à son poste. Et puis, il a choisi une autre voie. C’est un super gars. Même à Dortmund, on entend parfois des histoires à son sujet, mais il a toujours été performant sur le terrain. Les portes ne sont pas fermées pour Paris. Mais je ne pense pas que ce soit le problème actuellement», a-t-il confié dans l’émission The State of the League du journal Bild. il faut dire que l’achat d’un numéro 9 n’est pas prioritaire pour le club allemand avec Serhou Guirassy et Fabio Silva qui apportent satisfaction et Maximilian Beier qui peut dépanner à ce poste. Toutefois, l’équipe de Niko Kovac n’a pas oublié Paris Brunner et tout peut aller vite dans le football …